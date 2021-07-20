Çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Bilecik Belediyesi tarafından Kurban Bayramının birinci günü kenttin bütün noktalarında yer alan çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Bilecik Belediyesi tarafından Kurban Bayramının birinci günü kenttin bütün noktalarında yer alan çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmeleri amacıyla ilaçlama ve diğer alanlardaki çalışmalarını tamamlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerini dezenfekte etti. Haşere oluşumunu engellemek, bayramda atılan çöplerin çevreye ve insanlara zarar vermemesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kötü görüntü ve koku veren atıklar da temizlendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı