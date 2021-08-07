Çöp konteynerler yerinde yıkanıyor
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Çöp konteynerler yerinde yıkanıyor

Çöp konteynerler yerinde yıkanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, çöp konteynerleri dezenfekte etme ve yıkama çalışması başlatıldı.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, çöp konteynerleri dezenfekte etme ve yıkama çalışması başlatıldı.

Yaz aylarında oluşabilecek koku ve haşerelerin önüne geçilmesi amacı ile konteynerler yerinde yıkanarak dezenfekte edildi. Daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre kapsamında çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların belirli periyotlarla tüm mahallelerde süreceğini bildirdi. - BİLECİK

Çöp konteynerler yerinde yıkanıyor
Çöp konteynerler yerinde yıkanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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