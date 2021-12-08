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Çöp konteynerinin yanında poşetlenmiş halde telef olmuş hayvanlar bulundu

Çöp konteynerinin yanında poşetlenmiş halde telef olmuş hayvanlar bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir çöp konteynerinin yanında 2 köpek ve 2 kedi, telef olmuş halde bulundu.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir çöp konteynerinin yanında 2 köpek ve 2 kedi, telef olmuş halde bulundu.

Olay, Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi ile Çuhane Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçen bir vatandaş, çöp konteynerinin yanında poşetli şekilde 2 köpeği ve 2 kediyi telef olmuş olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hayvanları telef olma sebebinin araştırılması için barınağa götürdü. - KOCAELİ

Çöp konteynerinin yanında poşetlenmiş halde telef olmuş hayvanlar bulundu

Çöp konteynerinin yanında poşetlenmiş halde telef olmuş hayvanlar bulundu

Çöp konteynerinin yanında poşetlenmiş halde telef olmuş hayvanlar bulundu

Çöp konteynerinin yanında poşetlenmiş halde telef olmuş hayvanlar bulundu

Çöp konteynerinin yanında poşetlenmiş halde telef olmuş hayvanlar bulundu

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