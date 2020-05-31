Çöp konteynerını ateşe veren gençler paniğe neden oldu
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Çöp konteynerını ateşe veren gençler paniğe neden oldu

-Çöp konteynerını ateşe veren gençler paniğe neden oldu Arnavutköy'de gençler çöp konteynerlarının içindeki çöpleri, yanında bulunan eski koltuklar ve kimyasalları ateşe verdi.

31.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:51

-Çöp konteynerını ateşe veren gençler paniğe neden oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de gençler çöp konteynerlarının içindeki çöpleri, yanında bulunan eski koltuklar ve kimyasalları ateşe verdi. Yangın mahallede paniğe neden olurken, etrafı kötü koku sardı.

Olay, Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, gençler çöp konteynerlarının içindeki çöpleri ve yanında bulunan eski koltuklar ve kimyasalları ateşe verdi. Bir anda alevlerin yükselmesiyle birlikte mahallede panik yaşandı. Yükselen alevleri gören mahalleli hemen İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle mahalleyi kötü koku sardı. Mahalle sakinleri koku nedeniyle uzun süre pencerelerini açamadı.

Çöp konteynerını ateşe veren gençler paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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