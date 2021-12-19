Çöp konteynerine zarar veren şahıs zabıtayı bıçakladı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çöp konteynerine zarar vermeye çalışan şahısları uyaran zabıta personeli bıçaklandı.

Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde alkollü 2 şahıs, yol kenarında bulunan çöp konteynerini devirerek zarar vermeye çalıştı. Olayı fark eden zabıta görevlileri, konteynerlere zarar vermeye çalışan O.D. (20) ve R.G.'yi (26) uyarmaya çalışırken, tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.D., Süleymanpaşa Belediyesinde görevli zabıta F.I.'yı (32) karın bölgesinden ve sol elinden bıçakladı. Haber verilmesi üzerine yaralı zabıta personeli ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı. Şüpheli şahıslar ise suç aleti ile jandarma devriye personeli tarafından yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 3.50 ve 3.10 promil alkollü olan şahısların sabıkalı oldukları da öğrenildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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