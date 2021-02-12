Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı
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Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı

12.02.2021 13:00 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:04
Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı

ÇORUM'da çöp konteynerine sıkışan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

ÇORUM'da çöp konteynerine sıkışan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı. 

Bahabey Caddesi'nde çöp konteynerinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynere merdivenle indi. Çöplerin arasında sıkışan kedi çıkarıldı. Korktuğu gözlenen kedi, Veteriner Müdürlüğü'ne götürüldü. 


Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı
Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı
Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı
Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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