Çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde kontrolden çıkıp, çöp konteynerine çarparak, devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Yalçın (38), hayatını kaybetti.

26.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:08
Çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KIRŞEHİR'in ilçesinde kontrolden çıkıp, çöp konteynerine çarparak, devrilen otomobilin sürücüsü (38), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Mehmet Yalçın yönetimindeki 40 ND 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sürücü Mehmet Yalçın, sıkışarak yaralandı. Bulunduğu yerden çıkartılarak Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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