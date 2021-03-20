BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
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BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı

20.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:53

Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardıBOLU'da çocuk parkının kenarındaki yeraltı çöp konteynırının içine atılan yavru kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı

BOLU'da çocuk parkının kenarındaki yeraltı çöp konteynırının içine atılan yavru kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Kediyi çöp konteynerine atan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Olay Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen bir kişi, elindeki yavru kediyi parkın yanındaki yeraltı çöp konteynırına attı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri parka gelerek konteynerin içindeki yavru kedi için kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından, yavru kedi çöp konteynırının içinden çıkarıldı.

Duyarlı vatandaşların ihbarıyla kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan sevimli kedi, belediyeye ait kedi evine yerleştirilerek mama ve su verilirdi. Kediyi konteynırın içine atan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
BOLU Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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