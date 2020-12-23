Çöp konteynerinden tabanca çıktı
23.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:34
Kahramanmaraş'ta bir çöp konteynerinde tabanca bulundu.
Kahramanmaraş'ta bir çöp konteynerinde tabanca bulundu.
Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Göç İdaresi İl Müdürlüğü bahçesindeki çöp konteynerinde tabanca olduğunu fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından çöpteki tabanca çıkarılarak emniyete götürüldü.
Tabancanın herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için inceleme başlatıldığı belirtildi. Polis çöp kutusuna tabancayı atan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı