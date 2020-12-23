Çöp konteynerinden tabanca çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çöp konteynerinden tabanca çıktı

23.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:34
Çöp konteynerinden tabanca çıktı

Kahramanmaraş'ta bir çöp konteynerinde tabanca bulundu.

Kahramanmaraş'ta bir çöp konteynerinde tabanca bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Göç İdaresi İl Müdürlüğü bahçesindeki çöp konteynerinde tabanca olduğunu fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından çöpteki tabanca çıkarılarak emniyete götürüldü.

Tabancanın herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için inceleme başlatıldığı belirtildi. Polis çöp kutusuna tabancayı atan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Merve Dizdar Coşkun Sabah Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çöp konteynerinden tabanca çıktı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 16:36:40. #1.14#
title