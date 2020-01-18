Çöp konteynerinden çıkan ceset soruşturmasında 3 tutuklama

18.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:44

SAMSUN 'da çöp konteynerinde kol ve bacakları kesik cesedi battaniyeye sarılı halde bulunan Irak uyruklu Kareem Jabbar Salman Al Zabara'nın (59) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 12 Ocak'ta İlkadım ilçe Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Çöp toplama kamyonuna boşaltılan konteynerdeki çöpler arasında, battaniyeye sarılı çöp poşetinde ceset olduğunu gören temizlik işçileri, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, cesedin kol ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Kol ve bacaklar da bir üst sokaktaki çöp konteynerinde bulundu. Cesedin tüm parçaları, otopsi için morga götürüldü. Yapılan incelemelerde cesedin, Irak uyruklu Kareem Jabbar Salman Al Zabara, olduğu ortaya çıktı.

12 GÖZALTIOlayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Cinayet Bürosu ekiplerince kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu 12 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik talimat verdi. Bunun üzerine polis, 5'i kadın 1'i Suriye, 11'i Irak uyruklu toplam 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan biri emniyetten, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i de savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.Irak uyruklu Rabah Hasan Sallama Sallama, eşi Shia Alawe Ahmed Ahmed ile kardeşi Salah Hasan Salamah Salamah ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklanan zanlılar, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevin'e gönderildi.GASP CİNAYETİYMİŞ

Öte yandan cinayet büro ekiplerince yapılan inceleme ve şüphelilerin tercüman aracılığıyla verdikleri ifadelerden, Kareem Jabbar Salman Al Zabara'nın gasbedilip, öldürüldüğü tespit edildi.

Kaynak: DHA

- Samsun