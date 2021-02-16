Çöp konteynerinde mahsur kalan çakal kurtarıldı

TRABZON'un Yomra ilçesinde yiyecek arayan çakal, girdiği çöp konteynerinin kapağı aniden kapanınca mahsur kaldı. Yöre halkı, bağladıkları ip yardımıyla kapağını kaldırdığı konteynerdeki çakalı kurtardı.

Bölgede özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde vatandaşlar, yiyecek için bölgeye gelen çakalın, girdiği çöp konteynerinin kapağı aniden üzerine kapanınca mahsur kaldığını fark etti. Yöre halkı, olası saldırısından çekindikleri hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Kimi, ipe bağladığı kapağı, yamaç bölgeden çekmeye, kimi de uzun odun parçasıyla kapağı kaldırmaya çalıştı. Mahallelinin uğraşları sonucu, kapağı açılan konteynerden zıplayan çakal, koşarak uzaklaşıp, gözlerden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN