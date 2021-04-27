Çöp konteynerinde cenin bulundu
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Çöp konteynerinde cenin bulundu

Çöp konteynerinde cenin bulundu
Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI - Haberler | Güncel

ANTALYA'da çöp konteynerinde, 4-5 aylık olduğu değerlendirilen cenin bulundu.

ANTALYA'da çöp konteynerinde, 4-5 aylık olduğu değerlendirilen cenin bulundu. 

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak'ta meydana geldi. Çöp konteynerinde cenin olduğunu fark edenler, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, cenin ve çöp konteynerinde incelemede bulundu. İncelemelerin ardından 4-5 aylık olduğu değerlendirilen cenin, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
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