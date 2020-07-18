Çöp konteynerinde bulunan 'işaret fişeği' korkuttu
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Çöp konteynerinde bulunan 'işaret fişeği' korkuttu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, çöp konteynerinin içerisine atılan bir maddeden yayılan kötü koku ve renkli tozlar paniğe neden oldu.

Çöp konteynerinde bulunan 'işaret fişeği' korkuttu
18.07.2020 19:43 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:54

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, çöp konteynerinin içerisine atılan bir maddeden yayılan kötü koku ve renkli tozlar paniğe neden oldu. Polis ekipleri çöp konteyneri ve çevresinde önlem alırken, yapılan incelemede çöp konteynerine atılan maddelerin denizciler tarafından kullanılan bir işaret fişeği olduğu anlaşıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde turuncu bir maddeyi ve yakın bir noktada yere saçılmış halde turuncu renkte bir toz görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çöp konteyneri ve çevresinde güvenlik önlemi alarak cadde üzerinde bulunan kişileri uzaklaştırdı. Yapılan incelemelerde çöp içerisinde bulunan maddelerin denizciler tarafından kullanılan bir işaret fişeği olduğu ve insan sağlığına zararlı olmadığı belirlendi. Bunun üzerine belediyeye ait ekipler, konteynerde bulunan maddeleri alarak imha etmek üzere geri dönüşüm tesisine götürdü.


Kaynak: DHA

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