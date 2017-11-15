Adıyaman'da Çöp Konteynerinde Kesik At Başı Bulundu

Adıyaman'da, vatandaşlar çöp konteynerinde kesik at başı buldu.ü

KOKU GELİNCE KONTEYNERA BAKTILAR

Olay, akşam Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi kaldırım üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, baktıklarında kesilmiş halde at başı gördü.



ZABITA VE VETERİNER İNCELEMEK ÜZERE AT BAŞINI ALDI

Kesikmiş at başını gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen zabıta ve veteriner tarafından kesik at başı, incelemek üzere götürüldü.