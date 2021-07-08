Çöp konteyneri yıkama aracı sahillerde hizmet veriyor
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Çöp konteyneri yıkama aracı sahillerde hizmet veriyor

Çöp konteyneri yıkama aracı sahillerde hizmet veriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından mücavir alanlarda bulunan çöp konteynerlerinin yıkanarak, dezenfekte edilmesi çalışmalarına başlandı.

Sahillerdeki çöp konteynerleri tek tek temizlenip, dezenfekte ediliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, çöp konteyneri yıkama aracı ile Erikli Sahili'nde bulunan yaklaşık 150 adet çöp konteynerini temizleyerek, dezenfekte etti.

Erikli Sahili'nde gerçekleştirilen çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal da takip etti.

Keşan Belediyesi olarak sahillerdeki çalışmalara devam ettiklerini belirten Günsal, "Çöp konteynerlerimizin dezenfekte edilmesi çalışmalarına Erikli sahilimizden başladık. Çöp konteynerlerimizi yıkama ve dezenfeksiyon aracımız ile temizliyoruz. Çalışmalarımız ile birlikte 150 çöp konteynerimiz daha hijyenik olacak.Böylece hem karasinek ile mücadelede hem de hijyen açısından önemli bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Çöplerini konteynerlerine atarak bize temizlik konusunda destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Mücavir alanlarımızda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları tüm mücavir alanlarda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler

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