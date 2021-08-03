Çöp konteyernerleri dezenfekte ediliyor

Daha temiz ve sağlıklı bir Nevşehir için çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, mahallelerdeki yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerini kötü koku ve bakterilere karşı düzenli olarak dezenfekte ediyor.