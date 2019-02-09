Çöp Kenteynerlerinin Yanındaki Atlar İçin Yardım Çağrısı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, çöp konteynerleri yanına gelerek yiyecek aradıkları öne sürülen atların fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü.
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, çöp konteynerleri yanına gelerek yiyecek aradıkları öne sürülen atların fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü.
Karşıyaka'daki Fikri Altay Mahallesi'nde, yerleşim alanında bulunan çöp konteynerlerinin yanına 3 sahipsiz at geldi. Atların çöp konteyleri yanında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yyiyecek aradıkları öne sürülen atlar için yorum yapanlar hayvanlara sahip çıkılmasını istedi.
- İzmir
Kaynak: DHA