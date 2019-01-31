Çöp kenarında bulduğu köpeği okul harçlıklarıyla hayata bağladı

Sivas'ta yaşayan üniversite öğrencisi Merve Korkut çöplükte bulduğu yavru köpeği 3 ay içerisinde okul harçlıklarıyla bambaşka bir hale getirdi

SİVAS - Sivas'ta yaşayan üniversite öğrencisi Merve Korkut çöplükte bulduğu yavru köpeği 3 ay içerisinde okul harçlıklarıyla bambaşka bir hale getirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Merve Korkut 3 ay önce çöplükte ölen anne köpeğin yanında yavru köpekler olduğunu fark etti. Yavru köpeklerin bu zor durumuna dayanamayan üniversite öğrencisi içlerinden yaralı olan yavru köpeği evinde beslemek üzeri sahiplendi. Uzun süren tedavi sürecini kendi harçlıkları ve çevresinden gelen destekler ile karşılayan Korkut 'Lena' adını verdiği yavru köpeği evinde beslemeye başladı. Yavru köpeği ilk bulduğunda durumunun çok kötü olduğunu ve çok zor durumda olduğunu belirten Korkut, şimdi ise 'Lena'nın kendini toparladığını ve görenlerin son haline inanamadığını söyledi.

"Vicdanen rahat hissetmedim"

Ölmüş anne köpeğin yanında yavrularını gördüğünde vicdanen kendini iyi hissetmediğini söyleyen Korkut,"Çöplükte yani barınağa giderken yol kenarında bir çöpte bulduk. Çok kötüydü annesi ölmüştü yanında, diğer kardeşleri vardı yanında ama bunlar çok küçüktü. Bu hastaydı, ayağı kırılmıştı ve bizde dayanamadık aldık. Hastaneye götürdük ayağının 4 yerinde kırık vardı. Daha sonra tedavileri yapıldı ve şuan çok iyi, 4 aylık oldu. Evde besliyorum biraz zor oluyor ama havlaması çok yok. Mamayı çok sevmiyor ama mama harici başka bir şey vermemeye çalışıyorum. Av köpeği olduğu için hareketli bir köpek. Bulduğumda durumu çok kötüydü, ayağında kırıklar vardı, çok zayıftı şimdi baya toparladı ve görenler inanamıyorlar. Onun haricinde ilk başlarda masrafı çok fazla çıktı. Masrafları çevrem ve kendim harçlıklarımla karşıladım. Birkaç ay sonra Ankara'ya götüreceğim ve ailemle birlikte besleyeceğim. Ağır ama onun o halini gördükten sonra vicdanen o halde bırakamazdım." dedi.

Kaynak: İHA