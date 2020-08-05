Çöp kamyonuyla duvar arasına sıkışan temizlik işçisi öldü Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çöp kamyonu ile duvar arasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çöp kamyonu ile duvar arasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tavşancıl Mahallesinde F.A'nın kullandığı çöp kamyonu geri manevra yaparken duvara çarptı. Bu sırada kamyonun arkasında bulunan temizlik işçisi Ayhan Kazak (41) çöp kamyonu ile duvar arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan temizlik işçisi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çöp kamyonunun sürücüsü F.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA