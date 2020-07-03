Çöp kamyonuyla anne ve çocuğuna çarpan sanık 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak Bursa'da çarptığı 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne, annesinin de yaralanmasına neden olan çöp kamyonu sürücüsü hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Bursa'da çarptığı 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne, annesinin de yaralanmasına neden olan çöp kamyonu sürücüsü hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sürücü hakkında, Ebrar Nisa Deniz'in ölümüne, anne Filiz Deniz'in de yaralanmasına neden olduğu için "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Asfalt bitiminde, tarlada yürümelerinin hata olduğunu düşünüyormuş"

İddianamede ifadesine yer verilen sürücü Ünsal A, olayda bir kusurunun olmadığını öne sürdü. Ünsal A, olay günü Güneştepe Mahallesi 240. Sokak girişindeki konteynerden çöpleri aldıklarını belirtti.

Çöp toplayıcıların işini bitirmesinden sonra haber verdiklerini ve kendisinin de aldığı teyit üzerine aracı hareket ettirdiğini bildiren Ünsal A, şunları kaydetti:

"Kamyonla sağ tarafta bulunan sokağa girmek için dönüş yaptım. O sırada sokağın sağ tarafında plakasını hatırlamadığım binek tarzı bir araç olduğundan o araca çarpmamak için kurtaracak şekilde dönüş yapmak istedim ancak aracı döndürdükten sonra benimle çalışan çöp toplayıcı görevlilerden biri bağırarak 'çocuk atladı, dur' diye bağırdı. Hemen aracı durdurdum ve ayağımı frenden gayriihtiyari çektiğimde, kamyon geriye doğru hareket etti ve aracı durdurdum. Kazada neye çarptığımı görmedim. Kazanın yeri yol bitimi boş tarlaydı, orada bir yaya olduğunu tahmin edemedim. Olay sonrası ismini bilmediğim şahıslar tarafından darp edildim. Aracı gayet dikkatli ve duyarlı şekilde kullanıyordum, çarptığım çocukla kadının asfalt bitiminde tarlada yürümesinin hata olduğunu düşünüyorum. Olayda kusurum olduğunu düşünmüyorum."

Cumhuriyet savcısı, Ünsal A'nın dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği, incelenen ve basına da yansıyan kamera görüntülerinde şüphelinin aracı dikkatsiz şekilde arsaya taşırarak anne ve ölen çocuğa çarptığı anlaşıldığından, üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olay

Merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi 240. Sokak'taki evlerinin önünde bisiklet kullanan Ebrar Nisa ve yanındaki annesi Filiz Deniz'e (26), 19 Haziran'da yol kenarında bekledikleri sırada sokağa dönüş yapan Ünsal A. idaresindeki çöp kamyonu çarpmıştı.

Kamyonun altında kalan anne ve çocuğu, Ünsal A'nın geri manevra yapmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılmış, hastaneye götürülen Ebrar Nisa Deniz kurtarılamamıştı.

Ayaklarında kırıklar oluşan anne Filiz Deniz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, sürücü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA