Çöp kamyonunun ezdiği yaşlı adam öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan 83 yaşındaki yaşlı adam, hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan 83 yaşındaki yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Karabağlar ilçesi 3796 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan 5 çocuk babası Ali Çöl (83), iddialara göre kendisine yakın sokakta oturan kızını ziyaret etmek için evinden çıktı. Karabağlar Belediyesine ait T.K. yönetimindeki 35 APM 917 plakalı çöp kamyonu, geri manevra yaparken yaşlı adamı ezdi. Uyarılar üzerine şoför aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çöl'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Çöl'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çöp kamyonunun şoförü T.K. ise gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı