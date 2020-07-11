Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöp kamyonu yaşlı kadının ölümüne yol açtı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöp kamyonu yaşlı kadının ölümüne yol açtı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 BTJ 836 plakalı çöp kamyonu, Bucak Mahallesi'nde yaya olarak yürüyen 74 yaşındaki Havva Güler'e çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA