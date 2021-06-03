ÇÖP KAMYONUNUN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
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ÇÖP KAMYONUNUN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.

KONYA'da belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Tebliğ Sokak'ta meydana geldi. Murat B. (36) yönetimindeki 42 FJC 92 plakalı çöp kamyonu, yolda yürüyen kadına çarptı. Kadın yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kadın yaşamını yitirdi.

Sürücü Murat B., gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından otopsi için morga kaldırılan kadının kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

ÇÖP KAMYONUNUN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
ÇÖP KAMYONUNUN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
ÇÖP KAMYONUNUN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
ÇÖP KAMYONUNUN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
ÇÖP KAMYONUNUN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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