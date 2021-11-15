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Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi yaşamını yitirdi.

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi yaşamını yitirdi.

Belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Salim Otuk (52), Doğanbeyli Mahallesi'nde çöpleri topladığı sırada geri manevra yapan kamyonun altında kaldı.

Kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Otuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti

Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti

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