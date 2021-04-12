Çöp kamyonunun altında kalan genç, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çöp kamyonunun altında kalan genç, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çöp kamyonunun altında kalan genç, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de dönüş yapmaya çalışan çöp kamyonetine arkadan çarpan bisikletli genç, aracın altında kaldı.

Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de dönüş yapmaya çalışan çöp kamyonetine arkadan çarpan bisikletli genç, aracın altında kaldı. Acılar içinde kıvranan genç, saatlerce süren tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 10.00 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çöpleri toplayan çöp kamyonu Fatih Caddesi üzerinden sokağa dönmek istedi. 18 yaşındaki Raşit Vahap K. de bisikletiyle hareket halindeydi. Bu sırada arkadan gelen genç, bisikletini durduramayınca kamyona çarpıp aracın arka tekerleklerinin arasında sıkıştı. Kazayı görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci kurtarmak için çalışma başlattı. Acı içinde kıvranan genci kurtarmak için saatlerce uğraşıldı. Ancak Raşit Vahap K., saatlerce süren müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mario Draghi Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Diego Necip Uysal Ünal Karaman Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çöp kamyonunun altında kalan genç, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:58:05. #1.15#
title