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Çöp kamyonundan yükselen dumanlar korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çöp kamyonundan yükselen dumanlar korkuttu

Adıyaman'da, çöp toplama kamyonunda yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, çöp toplama kamyonunda yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesine ait çöp toplama kamyonunun çöp kısmında dumanlar yükseldi. Durumu 2.Çevre Yolu TOKİ Kavşağı yakınlarında fark eden araçtaki belediye personelleri aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konteynerden alınan çöpler içerisinde sönmeyen közden kaynaklandığı tahmin edilen yangına olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekipleri aracın çöp kısmına tazyikli su sıkarak ateşi söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında ekipler olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Çöp kamyonundan yükselen dumanlar korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Haberler

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