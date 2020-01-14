Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 12 kişiye gözaltı (2)
GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTISamsun'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
14.01.2020 18:31 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:31
GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI
Samsun'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 12'ye çıktı.
Kaynak: DHA