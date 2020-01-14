Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 12 kişiye gözaltı (2)
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Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 12 kişiye gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTISamsun'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

14.01.2020 18:31 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:31
Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 12 kişiye gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI

'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 12'ye çıktı.


Kaynak: DHA
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