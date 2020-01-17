Çöp kamyonundan çıkan ceset soruşturmasında sır perdesi aralanıyor (2)
CESET, IRAKLI'YA AİT ÇIKTI Samsun'da temizlik işçilerinin çöp toplama kamyonuna boşalttıkları konteynırda, battaniyeye sarılı halde bulunan, kol ve bacakları kesik erkek cesedinin, Irak uyruklu Kareem Jabbar Salman Al Zabara'ya (59) ait olduğu ortaya çıktı.
17.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:53
CESET, IRAKLI'YA AİT ÇIKTI
Samsun'da temizlik işçilerinin çöp toplama kamyonuna boşalttıkları konteynırda, battaniyeye sarılı halde bulunan, kol ve bacakları kesik erkek cesedinin, Irak uyruklu Kareem Jabbar Salman Al Zabara'ya (59) ait olduğu ortaya çıktı.Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 12 şüphelinin, savcılık sorgusu ise sürüyor.
Kaynak: DHA