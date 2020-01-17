Çöp kamyonundan çıkan ceset soruşturmasında sır perdesi aralanıyor (2)

17.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:53

CESET, IRAKLI'YA AİT ÇIKTI

Samsun'da temizlik işçilerinin çöp toplama kamyonuna boşalttıkları konteynırda, battaniyeye sarılı halde bulunan, kol ve bacakları kesik erkek cesedinin, Irak uyruklu Kareem Jabbar Salman Al Zabara'ya (59) ait olduğu ortaya çıktı.Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 12 şüphelinin, savcılık sorgusu ise sürüyor.

Kaynak: DHA