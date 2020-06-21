Çöp kamyonu anne kızı böyle ezdi
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Çöp kamyonu anne kızı böyle ezdi

Çöp kamyonu anne kızı böyle ezdi 2 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti, annesinin ayakları parçalandı Bursa'da bir çöp kamyonu sürücüsü fark etmediği 2 yaşındaki kızı ve annesini ezdi.

21.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:30

Çöp kamyonu anne kızı böyle ezdi

2 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti, annesinin ayakları parçalandı

BURSA - Bursa'da bir çöp kamyonu sürücüsü fark etmediği 2 yaşındaki kızı ve annesini ezdi. Feci kazada ayakları parçalanan anne kurtulurken, 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, şehir merkezinde meydana geldi. İddiaya göre 27 yaşındaki anne Filiz D. 2 yaşındaki kızı Ebrar Nisa D.'yi bisiklet sürmesi için kapının önüne çıkardı. Anne o sırada sokağa çöp kamyonunun girdiğini gördü ve kızını bisikletiyle alarak yeşillik alana geçti. Çöp kamyonu sürücüsü sokağın başında bir süre bekledikten sonra hareket etti. Anne kızı fark etmeyen sürücü, kamyon ile anne kıza çarparak üzerilerinden geçti. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların uyarmasıyla çöp kamyonu geri manevra yapıp altında kalan anne kız çıkarıldı.

Ağır yaralı 2 yaşındaki Ebrar Nisa D. yakınları tarafından zaman kaybedilmeden özel araçla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ayakları parçalanan Anne Filiz D. için olay yerine ambulans çağrıldı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Ebrar Nisa D. kurtarılamazken anne Filiz D.'nin parçalanan ve kırıklar oluşan iki bacağı tedaviye alındı. 2 yaşındaki talihsiz kız çocuğu yapılan otopsinin ardından gözyaşlarıyla oprağa verildi. Anne Filiz D. ise tedavisinin ardından hastaneden pandemi sebebiyle evine gönderildi.

Kazayla ilgili konuşan acılı amca Şakir D. "Bizim amacımız bu sorunun üzerine gidilmesi. Bu kaza değil çünkü. Göz göre göre cinayet. Kamera kayıtları mevcut. Aşikar şekilde görünüyor, Adam önce duruyor. Sonra hareket ediyor. 15 metre ileride duranları nasıl görmüyorsun? Birden bire hareketlenip insanları ezen acı bir olay. Bizim amacımız bu cinayetin sonuna kadar takipçisi olup suçluların devlet yoluyla ceza aldıklarını görene kadar bu mücadeleyi sürdürmek. Adalete güveniyoruz" dedi.

Annenin tedavisinin evde devam ettiği ve ayaklarının alçıya alındığı öğrenilirken, polis ekiplerinin gözaltına aldığı çöp kamyonu sürücüsü Ü.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Çöp kamyonu anne kızı böyle ezdi

Kaynak: İHA

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