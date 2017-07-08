Çöp Evden 5 Ay Sonra Bu Kez 5 Kamyon Çöp Çıktı

BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde, site içersinde bulunan ve 5 ay önce 15 kamyon çöp çıkarılan evden, bu kez de 5 kamyon çöp çıkarıldı.



Merkez Osmangazi İlçesi'ne bağlı Yunuseli Mahallesi'nde site içerisinde bulunan Elif H.'ye ait çöp evden geçen Şubat ayında 15 kamyon çöp çıkartıldı. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine aynı adrese dün tekrar giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Görevlileri ile Zabıta Müdürlüğü personeli, aynı evin tekrar çöp eve dönüştüğünü belirledi. Ekipler, Elif H.'ye ulaşamayınca mahkemeden alınan karar ile çilingir yardımı ile eve girdiklerinde benzer tablo ile karşılaştı. Bu kez odalarda bulunan çöp ve eski eşyalardan oluşan 5 kamyon çöp, Hamitler Çöp Sahası'na dökülürken ev ise ilaçlanarak dezenfekte edildi.



Bir yetkili, "Şubat ayında evden 15 kamyon çöp çıkardık. Geçen 5 ay içersinde 5 kamyon çöp toplamış. Son günlerde bu tür manzaralarla sıkca karşılaşıyoruz" dedi.



- Bursa