Çöp evden 4 traktör atık malzeme çıkarıldı
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Çöp evden 4 traktör atık malzeme çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çöp evden 4 traktör atık malzeme çıkarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kokuların yükseldiği bir evde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri evden 4 traktör atık malzeme çıkardı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kokuların yükseldiği bir evde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri evden 4 traktör atık malzeme çıkardı.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın Kurtuluş Mahallesi Hatuniye Sokak üzerinde bulunan bir evin temizlenmesi hususunda Turgutlu Kaymakamlığına talepte bulunmasının ardından harekete geçti. Halk sağlığını tehdit eden plastik başta olmak üzere çok sayıda atığın yer aldığı evin temizlik ve dezenfektasyon işlemleri ekipler tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu evin içerisinden toplam 4 traktör çöp çıkarıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Turgutlu Kaymakamlığına gelen talep doğrultusunda kirliliğe sebep olan eve ekiplerimizce müdahale edildi. Bahse konu olan evin içerisinden çok sayıda kirli atık toplanarak çıkarıldı. Halk ve çevre sağlığının korunmasına yönelik aldığımız tedbirler gereği dezenfektasyon çalışmaları da ekiplerimizce ayrıca tamamladı. Özverileri çalışmaları ekiplerimize için teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA

Çöp evden 4 traktör atık malzeme çıkarıldı
Çöp evden 4 traktör atık malzeme çıkarıldı
Çöp evden 4 traktör atık malzeme çıkarıldı
Çöp evden 4 traktör atık malzeme çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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