Çöp Evden 10 Kamyon Dolusu Çöp Çıktı

Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye ekipleri iki katlı ahşap bir evden 10 kamyon dolusu çöp çıkardı.



Niksar'da Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde, 74 yaşındaki İ.D.'nin yaşadığı 2 katlı ahşap evden kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediye ekilerine haber verdi. Eve gelen zabıta ve temizlik görevlileri, çevreye kötü koku yayılan eve maskeyle girdi. İçerideki çöp ve eski eşyalar temizlendi. Görevlilerin saatler süren çalışmasında evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.



Çöp evin 2 yıl önce de yandığı yine iki yıl önce evden kamyonlar dolusu çöp çıkartıldığı belirtildi. - TOKAT