Çöp evde yaşayan yaşlı adama sahip çıktılar
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Çöp evde yaşayan yaşlı adama sahip çıktılar

Çöp evde yaşayan yaşlı adama sahip çıktılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erdek'te 82 yaşındaki Hüseyin A. ile yeğenin yaşadığı çöp eve dönen ev, belediye ve kaymakamlığının ortak çalışması ile yaşanacak duruma getirildi.

Erdek'te 82 yaşındaki Hüseyin A. ile yeğenin yaşadığı çöp eve dönen ev, belediye ve kaymakamlığının ortak çalışması ile yaşanacak duruma getirildi.

Erdek'te 82 yaşındaki Hüseyin A. ile yeğenin yaşadığı çöp eve dönen eve belediye ve kaymakamlık müdahale etti. Evden çıkartılarak, huzurevine koyulacağı endişesi ile evini terk etmeyen yaşlı Hüseyin A.'yı kaymakamlık ve belediye yetkilileri ikna ederek, hastanede tedavi altına aldı. Belediye ekipleri çöp eve girerek, evi temizleyip, boya ve badanasını yaparak dezenfekte ettiler ve yaşanabilecek duruma getirdiler. Evde yaşamaya devam edecek yaşlı amca ve yeğeni için Erdek'te turizm işi yapan bir otel 3 öğün yemek verme sözü verdi.

CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna, "çöp ev" olayı ile ilgili açıklama yaparak

" Evden haberdar olduğumuzda Erdek Belediyesi Başkan Vekili Hasan Yapakçı'ya ve Kaymakamlığa ilettim. Hasan başkan, durumla yakından ilgilenip, hemen belediyenin watsapp hattındaki ilgililere ileterek, gereğinin yapılmasını istedi. Ancak Hüseyin amca, sanıyorum, huzurevine yatırılacağı endişesiyle evinden çıkmak istemiyordu. Bu noktada sayın kaymakamımız devreye girerek sorunu çözdü. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Çöp evde yaşayan yaşlı adama sahip çıktılar
Çöp evde yaşayan yaşlı adama sahip çıktılar
Çöp evde yaşayan yaşlı adama sahip çıktılar
Çöp evde yaşayan yaşlı adama sahip çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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