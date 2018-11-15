Çöp Evde Kalan Yaşlı Adama Belediye Sahip Çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöp evde kalan kimsesiz vatandaşa belediye sahip çıktı.

Kayhan Mahallesi Av. Özgür Aksoy Caddesi'nde bir apartman dairesinde bakıma muhtaç durumda olan 84 yaşında ki Mehmet Bergen'e Gemlik Belediyesi yardım eli uzattı. Mahalle muhtarı Şükrü Beki'nin durumu Belediye Başkanı Refik Yılmaz'a bildirmesi üzerine harekete geçen temizlik işleri ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk'ün koordinesinde, sağlık ve görüntü yönünden çevreyi tehdit eden ev temizlik ekiplerince tahliye edildi. Evde biriken çöplerden dolayı adım atmakta zorlanan temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri dairenin balkonundan aşağı atarak çöp kamyonuna yükledi. Yalnız yaşadığı belirlenen Mehmet Bergen'in evinden 1 kamyon dolusu çöp çıkartan ekipler, evi ilaçlayarak dezenfekte etti. Evi temizlenen yaşlı vatandaşa sevgi mağazasından yeni kıyafetler temin edildi. - BURSA