Çöp Ev İkinci Kez Temizledi

İlk olarak geçtiğimiz Şubat ayında temizlenen evden 15 kamyon çöp çıkaran belediye ekipleri, aynı evden bu kez de 5 kamyon çöp çıkardı.

Çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle vatandaşların şikayette bulunduğu daireye giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Yunuseli Mahallesi Toplu Konutlar içerisinde yer alan ve geçtiğimiz Şubat ayında da temizlenen daireye kapısına giden ekipler, ev sahiplerinin evde olmaması üzerine mahkeme kararıyla kapıyı çilingir ile açarak daireye girdi. Mutfak ve banyo dahil tüm odaları ağzına kadar çöp ve eski eşya dolu olan evin temizlenmesi için çalışmalara başlayan belediye ekipleri, evden 5 kamyon çöp ve eski eşya çıkardı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, daha sonra ilaçlanarak dezenfekte edildi.

5 ay içerisinde iki kez temizlenerek toplamda 20 kamyon çöp çıkartılan evden tüm apartmana kötü kokular ve böcekler yayıldığını belirten apartman sakinleri, "Ev birkaç ay önce belediye ekipleri tarafından temizlendi. Ancak ev sakinleri çöp biriktirmeye devam ettiler. Evden tüm apartmana kötü kokular ve böcekler yayılıyor. Kokudan dolayı sıcak yaz günlerinde pencerelerimizi açamaz olduk. Evin hanımı çöpçülerden önce çöpleri dolaşarak topladığı eski eşya ve çöpleri eve getirerek biriktiriyor. Evde yatacak hatta oturacak bir yer bile yok. Ancak bu evde bu şekilde yaşıyorlar" diye konuştu.



