Çöp Ev "Hayat" Buldu

Gaziantep'te engelli bir kadının eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı evden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir evden yoğun koku geldiği ihbarını alan belediye ekipleri, Serinevler Mahallesi'ndeki belirtilen adrese gitti.

Bedensel engelli astım hastası D.K'nin (39) iki çocuğu ve eşiyle yaşadığı evde çöp biriktiğini tespit eden Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi Evde Yaşama Destek Birimi personeli, temizlik çalışması başlattı.

Yaklaşık 3 kamyon çöp çıkan evde, ilaçlama ve boya-badana yapıldı, kırık ev eşyaları da onarıldı. Ailenin ev eşyası ihtiyaçlarının giderilmesi için de çalışma başlatıldı.

Periyodik olarak ayda bir temizlik hizmeti verilecek evde, sağlıklı bir ortama kavuşan aile, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.