Çöp enerjiye dönüşüyor

27.09.2019 10:22

Türkiye'nin en modern Katı Atık Depolama Tesislerinden birine sahip olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, birçok farklı alanda ki atıkları dönüştürerek hayata geri kazandırıyor.



Samsun'un farklı ilçelerinde gelen günlük 800 ton çöp, Katı Atık Tesisinde depolanıyor. İçerisinde Mekanik Ayrıştırma Tesisi, Biyogaz Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Enerji Üretim Santrali ve Çamur Kurutma Tesisi bulunan Katı Atık Depolama Tesisi olan 5 bölümden oluşuyor. Yıllık 295 bin ton çöpü bünyesinde toplayan tesis aylık 10 bin tonu hayata geri kazandırıyor. Türkiye'de ilk defa Atık Kurutma Tesisinde atık ısıdan faydalanarak kurutulan çamurlar, fabrikalara yakıt olarak geri veriliyor. Kurutulmuş çamurların yakıt olarak kullanımı sayesinde yaklaşık 2 bin 228 ton petrokok kullanımdan tasarruf ediliyor. Enerji Üretim Tesislerinde ise metan gazından elektrik üretilerek 23 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.



Tesisi hakkında bilgi veren Katı Atık Depolama Tesisinde Çevre Mühendisi olan Güven Çokşen, "Tesisimize 14 ilçeden katı atıklar geliyor. Bunların toplamı ise günlük 800 tonu buluyor. Gelen atıklar ilk olarak kantarımız da tartılıyor, akabinde Mekanik Ayırma Tesisimize gidiyor. Geri dönüşebilecek malzemeler ayrıştıktan sonra kalan organiklerin sahaya depolanması, geri dönüşecek malzemelerin ise ekonomiye geri kazandırılacak şekilde fabrikalara yollanıyor. Atıklar ilk olarak tesisimizde parçalayıcıdan geçiyor ve boyutlara ayrılıyor. Atıklar bu şekilde ayrılarak, bunların içerisinden günlük olarak 35 ton kağıt, plastik, alüminyum, pet ve plastik gibi malzemeler ayrılıyor. Buradaki tesisler her alanda tasarruf ederek ekonomiye katkıda bulunuyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA