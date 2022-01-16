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Çöp dolu bina alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çöp dolu bina alev alev yandı Binadan çıkan duman bütün sokağı sardı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde içi çöp dolu bir bina alev alev yandı.

KOCAELİ (İHA) - Çöp dolu bina alev alev yandı

Binadan çıkan duman bütün sokağı sardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde içi çöp dolu bir bina alev alev yandı. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşı sonrasında söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Nedim Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içi çöp ve kağıt dolu olduğu öğrenilen binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, binanın içindeki alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın esnasında binadan yükselen dumanlar, bütün sokağı sardı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina içerisinde araştırma yapan ekipler, içeride kimsenin bulunmadığını tespit etti. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Çöp dolu bina alev alev yandı

Çöp dolu bina alev alev yandı

Çöp dolu bina alev alev yandı

Çöp dolu bina alev alev yandı

Çöp dolu bina alev alev yandı

Çöp dolu bina alev alev yandı

Çöp dolu bina alev alev yandı

Çöp dolu bina alev alev yandı

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İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Son Dakika Haberleri
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Çöp dolu bina alev alev yandı Binadan çıkan duman bütün sokağı sardı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde içi çöp dolu bir bina alev alev yandı.

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