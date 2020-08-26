Çöp diye atılan mavi kapaklar, bebek arabasına dönüştü
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Çöp diye atılan mavi kapaklar, bebek arabasına dönüştü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirilen mavi kapaklar, ihtiyaç sahibi aileler için bebek arabasına dönüştürüldü.

Çöp diye atılan mavi kapaklar, bebek arabasına dönüştü
26.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:50

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirilen mavi kapaklar, ihtiyaç sahibi aileler için bebek arabasına dönüştürüldü.

İlçede esnaflık yapan Elif Kılıç, Sıfır Atık Projesi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla 1 yılda yaklaşık 1 ton mavi kapak topladı. Daha önceden topladığı mavi ve metal kapaklarla kostümler diken Kılıç, bu kez geri dönüşüme verdiği 1 ton mavi kapaktan elde ettiği gelirle ihtiyaç sahibi ailelere 5 adet bebek arabası aldı.

Sıfır Atık Projesi'ne destek için oluşturduğu farkındalıklara bir yenisini daha ekleyen Kılıç, mavi kapaklardan dönüştürdüğü bebek arabalarını, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne teslim etti.

"CİDDİ MANADA EMEK VERİYOR"

Sıfır atık konusunda bilinç oluşturmak adına çalışmalar yapan Kılıç'ı tebrik eden İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi önderliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi devam ediyor. Özellikle bu konuda sivil toplum örgütlerinden Merzifon Ticaret ve Sanayi Odamızdan Kadın Girişimciler Heyeti Üyesi olan Elif hanım, bu konuda ciddi manada emek veriyor. Öncelikle kapaklardan Kapak Kız elbisesi yaptı sonra Strabon'un pelerinini yaptı. Bunlar hep sıfır atıklardan toplanarak bilinç oluşturma maksadıyla yapıldı. Sağ olsun vatandaşlarımız da Merzifon'da Elif hanıma plastik kapaklar konusunda ciddi bir desteği oldu. Bu desteğin sonucunda da Elif hanımın kullanabileceğinin haricinde bir birikim oldu. İhtiyacı olan ailelere dağıtılmak üzere yaklaşık 1 ton kapağı, ilgili geri dönüşüm birimlerine teslim ederek bunun karşılığında da kapakları bebek arabalarına çevirmiş. Evet, sıfır atıklar dönüşmeye devam ediyor. Sıfır atık dönüştü ve şuanda bebek arabası oldu" dedi.

"DOĞRU YAŞAMAYI ÖĞRENECEĞİZ"

Atığı sıfır noktasına getirebilmek için bu çalışmaları yaptıklarını söyleyen Kılıç, "Güzel olan şey aslında tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek ve günlük alışkanlıklarımız üzerine düşünebilmek. Küçük olarak ilçede başlayan, daha sonra ile yayılan bu hareketle birlikte atığı sıfır noktasına getirebilmek için yapmış olduğumuz bu çalışmada dikkat çekmeyi başardık. Bu bizim çalışmalarımızın küçük bir örneği olsun istiyorum. Büyüyen bir hareket olmasını diliyorum, böylelikle hem gelecek için yatırım yapmış olacağız hem de daha doğru yaşamayı öğreneceğiz" diye konuştu.

(Yaşar Başkurt/İHA)

Kaynak: İHA

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