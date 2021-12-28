Çöp atmaya çıktı, kazada öldü; o anlar kamerada (2)

BURSA (DHA) - SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bursa'da, yolun karşısına geçmek isteyen Kerime Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Bilal A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Bilal A.'nın ifadesinde, "Kerime Çelik'i görmedim. Üzgünüm" dediği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet