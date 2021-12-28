Çöp atmaya çıktı, kazada öldü; o anlar kamerada (2) - Haberler
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Çöp atmaya çıktı, kazada öldü; o anlar kamerada (2)

Çöp atmaya çıktı, kazada öldü; o anlar kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

SÜRÜCÜ TUTUKLANDIBursa'da, yolun karşısına geçmek isteyen Kerime Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Bilal A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

BURSA (DHA) - SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bursa'da, yolun karşısına geçmek isteyen Kerime Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Bilal A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Bilal A.'nın ifadesinde, "Kerime Çelik'i görmedim. Üzgünüm" dediği belirtildi.


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