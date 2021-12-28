Çöp atmaya çıktı, kazada öldü; o anlar kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel
SÜRÜCÜ TUTUKLANDIBursa'da, yolun karşısına geçmek isteyen Kerime Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Bilal A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.
BURSA (DHA) - SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Bursa'da, yolun karşısına geçmek isteyen Kerime Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Bilal A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Bilal A.'nın ifadesinde, "Kerime Çelik'i görmedim. Üzgünüm" dediği belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri
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