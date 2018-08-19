Çöp Atmak İçin Evden Çıkan Genç Kızdan, 9 Gündün Haber Alınamıyor
Bursa'da 9 gün önce çöp atmak için evden çıkan 18 yaşındaki Cansel Sezer, bir daha geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, kızlarının bulunması için yardım istedi.
Bursa'da 9 gün önce çöp atmak için evden çıkan ve geri gelmeyen 18 yaşındaki Cansel Sezer'in Sezer ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Emel ile Saffet Sezer çiftinin üç çocuğundan biri olan Cansel, 10 Ağustos günü sabah saatlerinde çöp atmak için evden çıktı. Geri dönmeyen Cansel'e cep telefonundan da ulaşamayan ailesi, durumu polise bildirdi.
9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
Kızları Cansel'den, 9 gündür haber alamayan Sezer çift, kendilerine haber vermeden kızlarının hiç bir yere gitmeyeceğini söyledi. Kızlarının hayatından endişe duyan aile, biran önce bulunması için yardım istedi.
"KAÇMA İHTİMALİ YOK"
Kızlarının kaçma ihtimalinin olmadığını da belirten aile, sevdiği biri olması durumunda annesinin bundan haberi olacağını ifade etti.
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birde adnan hocaninmekanlarina baksinlar hersey bunlardan beklenir pisliklerdenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır