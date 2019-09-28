28.09.2019 16:16

Keşan Belediyesi tarafından yaptırılan plastik atık potaları okullara konuldu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, okullarda ziyaretlerde bulundu. Temiz çevre bilincini çocuklara aşılamak amacıyla okullara konulan plastik atık potaları inceleyen Helvacıoğlu, öğrencilerle sohbet etti.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, basket potasına benzeyen çöp kovalarının "çöp atma, basket at" sloganıyla okullara konulduğunu belirterek, "Belediyemiz bünyesinde tasarlanan ve üretime geçen plastik atık potaları okullarımızda yerlerini almaya başladı. Öğrencilerimizde geri dönüşüm bilinci ve farkındalığı oluşturulması hususunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

İlhan Saz da temiz çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanıldığını belirterek, Belediye Başkanı Helvacıoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA