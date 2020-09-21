Çöp arabasını temizlemesiyle sosyal medyada ilgi odağı olan işçiye bir maaş ikramiye
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Çöp arabasını temizlemesiyle sosyal medyada ilgi odağı olan işçiye bir maaş ikramiye

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kullandığı el arabasını özenle temizlediği görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olan temizlik işçisi Ecvet Ürün'ü bir maaş ikramiyeyle ödüllendirdi.

21.09.2020 20:13 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:18

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kullandığı el arabasını özenle temizlediği görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olan temizlik işçisi Ecvet Ürün'ü bir maaş ikramiyeyle ödüllendirdi.

Geylani, Cumhuriyet Caddesi'nde temizlik arabasını bezle sildiğini gören çevredekilerin görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşmasıyla ilgi odağı olan Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 5 çocuk babası Ürün'ü makamında kabul etti.

Görüntüleri izlediği işçiyle sohbet eden Geylani, Ürün'e teşekkür belgesi ve bir maaş ikramiye verdi.

Ürün'ü duyarlılığından dolayı tebrik eden Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ürün'ün büyük bir özveri ile arabasını temizlerken çekilen videosunun sosyal medyada paylaşılması ile gündeme geldiğini söyledi.

İşinin hakkını vererek çalışmasının kendilerini duygulandırdığını belirten Geylani, şöyle konuştu:

"Ecvet Bey kardeşimiz bizim temizlik hizmetlerinde çalışan diğer arkadaşlarımızın bir temsili ve örneği. Bütün arkadaşlarımız da Ecvet kardeşimiz gibi işine bağlı ve özverili bir şekilde çalışmaktadır. Sabahın erken saatlerinde başlayıp şehrimizin bütün sokaklarını temizleyen, süpüren daha rahat ve kaliteli bir yaşamın sağlanması için çalışan emekçi kardeşlerimizden biri. Bir işi severek yapmak, ona ayrı bir değer katmak herkese nasip olmuyor. Kendisine ve bütün birim arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim."

Kentteki çalışmalara da değinen Geylani, şehrin alt ve üst yapısını yenilediklerini dile getirdi.

Ürün de Geylani'ye teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Evliyim ve 5 çocuğum var. Çocuklarım öğrenci, onlar için çalışıyorum. Elimden geldiğince işimi yapmaya çalışıyorum. Her sabah işe başlamadan önce arabamı yıkıyorum ve dezenfekte ediyorum, ondan sonra işime başlıyorum ve öğleden sonra yine arabamı yıkayıp dezenfekte diyorum. Mesai bitiminde bir daha arabamı yıkayıp dezenfekte ettikten sonra depoya bırakıp eve gidiyorum. Vatandaşlar sosyal medyada çıkan görüntülerden sonra bana teşekkür ettiler."

Çöp arabasını temizlemesiyle sosyal medyada ilgi odağı olan işçiye bir maaş ikramiye

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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