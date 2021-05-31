Çöp apartmanı temizlendi
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Çöp apartmanı temizlendi

Çöp apartmanı temizlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde CİMER üzerinden yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler üç dairelik bir apartmandan 6 kanyon dolusu çöp çıkardı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde CİMER üzerinden yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler üç dairelik bir apartmandan 6 kanyon dolusu çöp çıkardı.

Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki üç dairelik bir binadan 6 kamyon çöp çıkardı. Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, CİMER üzerinden gelen bir ihbarla harekete geçti ve Nişancıpaşa Mahallesi Yamanlar Caddesi üzerinde bir çöp bina tespit etti. Yıllar içerisinde biriktirilen çöpler nedeniyle sağlıksız, hijyenik olmayan bir hale dönüştüğü görülen üç dairelik bina ekipler tarafından boşaltılarak, temizliği gerçekleştirildi. Binadan 6 kamyon dolusu çöp çıkarken, mahalle sakinleri çöplerin yaydığı koku ve sağlıklarını tehdit eden çöp binanın temizlenmesinden dolayı Şehzadeler Belediyesine teşekkür etti. - MANİSA

Çöp apartmanı temizlendi
Çöp apartmanı temizlendi
Çöp apartmanı temizlendi
Çöp apartmanı temizlendi
Çöp apartmanı temizlendi
Çöp apartmanı temizlendi
Çöp apartmanı temizlendi
Çöp apartmanı temizlendi
Çöp apartmanı temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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