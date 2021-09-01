Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor Temizlik İşleri Müdürlüğümüze Bağlı Ekiplerimiz, Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyor.