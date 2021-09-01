Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor Temizlik İşleri Müdürlüğümüze Bağlı Ekiplerimiz, Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

Temizlik İşleri Müdürlüğümüze Bağlı Ekiplerimiz, Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Timen me yen giredayi Midüriyeta Karen Paqijiye, li ser berfirehkirin ü rastkirina qada çope xebaten xwe didominin.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Gülben Ergen Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:51:52. #1.14#

title