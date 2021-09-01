Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor
Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor Temizlik İşleri Müdürlüğümüze Bağlı Ekiplerimiz, Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyor.
Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor
Temizlik İşleri Müdürlüğümüze Bağlı Ekiplerimiz, Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyor.
Timen me yen giredayi Midüriyeta Karen Paqijiye, li ser berfirehkirin ü rastkirina qada çope xebaten xwe didominin.
Kaynak: Habermetre