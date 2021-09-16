'Çöp adam' kostümüyle mesaj verdi (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Çöp adam' kostümüyle mesaj verdi (2)

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
'Çöp adam' kostümüyle mesaj verdi (2)

'AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK'İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte 'çöp adam' kostümüyle sokağa çıkan Volkan Derman, "Amacımız farkındalık oluşturmaktı, insanların yerlere çöp atmasını engellemekti.

'AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK'

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte 'çöp adam' kostümüyle sokağa çıkan Volkan Derman, "Amacımız farkındalık oluşturmaktı, insanların yerlere çöp atmasını engellemekti. Beni görenler, olumlu tepki verdi. Aralarında 'mikrop bulaşır' diye korkup, bana yaklaşmak istemeyenler de vardı. Yaptığımız bu etkinlik ile vatandaşlar, çöpleri sadece belediyenin temizlemek zorunda olmadığını, kendilerine de görev düştüğünü anladılar" dedi.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Mustafa Şentop
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Halil İbrahim Dervişoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Donald Trump Mehmet Nuri Ersoy Uğur İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Çöp adam' kostümüyle mesaj verdi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:29:22. #1.12#