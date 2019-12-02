COP 25 İklim Zirvesi Madrid'de başladı; küresel ısınma konusunda Dünya ne durumda?
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COP 25 İklim Zirvesi Madrid'de başladı; küresel ısınma konusunda Dünya ne durumda?

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı (COP 25) dünya liderlerinin katılımıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı. 2-13 Aralık tarihleri arasında devam edecek olan zirvede 2015 Paris Antlaşması'nda alınan "karbondioksit salınımının düşürülmesi kararının" eylem planı masaya yatırılacak

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
COP 25 İklim Zirvesi Madrid'de başladı; küresel ısınma konusunda Dünya ne durumda?

(BM) İklim Konferansı (COP 25) dünya liderlerinin katılımıyla 'nın başkenti 'de başladı. 13 tarihlerine kadar devam edecek olan zirvede 2015 Paris Antlaşması'nda alınan "karbondioksit salınımının düşürülmesi kararının" eylem planı masaya yatırılacak.


Kuralları BM tarafından belirlenen 156 sayfalık anlaşmanın eylem planının öncelikli hedefi, küresel karbon salınımında sera etkisinin 2 dereceden 1.5 dereceye düşürülmesi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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