COP 25 İklim Zirvesi Madrid'de başladı; küresel ısınma konusunda Dünya ne durumda?

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı (COP 25) dünya liderlerinin katılımıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı. 13 Aralık tarihlerine kadar devam edecek olan zirvede 2015 Paris Antlaşması'nda alınan "karbondioksit salınımının düşürülmesi kararının" eylem planı masaya yatırılacak.



Kuralları BM tarafından belirlenen 156 sayfalık anlaşmanın eylem planının öncelikli hedefi, küresel karbon salınımında sera etkisinin 2 dereceden 1.5 dereceye düşürülmesi. Euronews.com'da Görüntüle