Cookie Clicker Hileleri 2022!
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Julien Thiennot'un geliştirdiği tarayıcı oyunu Cookie Clicker hileleri araştırılan konular arasında yer almaktadır. Mouse düşmanı bu tıklama oyununda mouseunuz ile ekrana tıklayarak kurabiye kazanıyor ve geliştirmeler yapıyorsunuz. Peki, Cookie Clicker hileleri neler? Detaylar haberimizde…
İlk olarak 2013'te ücretsiz olarak piyasaya sürülen tarayıcı oyunu geçtiğimiz aylarda Steam platformuna ücretli olarak geldi. Ancak, isteyenler hala tarayıcıdan Cookie Clicker'ı ücretsiz oynayabilir. Mouse kalitenizi ölçmek veya mouse tuşunuzu bozmak istiyorsanız tam sizlik bir oyundur. Peki, Cookie Clicker hileleri neler? İşte detayar…
Mouse ile ekrana tıklayarak kurabiye kazanıyorsunuz. Tabi ki bir yerden sonra kazandığınız kurabiyeler ile geliştirmeler yaparak kendi kendine kurabiye üretmesini sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak ise ekrana tıklayarak da kazanmaya devam edebilirsiniz. İlk başta her tıklayışınızda 1 kurabiye kazanırken uzun bir süre sonra her tıklayışınızda milyarlarca kurabiye kazanabildiğiniz bir oyun.
Peki, bu hızlı tıklama oyununun hileleri neler? Cookie Clicker hileleri 2022! İşte hileler…
COOKIE CLICKER HİLE NASIL YAPILIR?
- İlk önce hile yapabilmeniz için oyunu tarayıcıda oynamanız gerekmektedir, Steam'de geçerli olmaz.
- Tarayıcıda oyunu açıktan sonra F12 tuşuna basarak "Console" panelini açınız veya Ctrl + Shift + J tuşuna basınız.
- Açılan Console sekmesine aşağıdaki hile kodlarını giriniz.
- Artık Cookie Clicker'da hile yapabilirsiniz.
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COOKIE CLICKER HİLELERİ 2022
- (sayı) kadar kurabiye kazan Game.Earn(sayı)
- Sınırsız kurabiye Game.cookies=Infinity;
- sayı kadar kurabiyeniz olsun Game.cookies=sayı
- Game.cookiesPs=sayı
- sayı kadar lumps olsun Game.lumps=sayı
- Game.RuinTheFun();
- Mevcut kurabiye kaynağınıza kurabiye ekleme Game.cookies= Game.cookies + <cookie amount>;
- Yükselmek Game.Ascend(1);
- Ascend ağacı oluştur Game.BuildAscendTree();
- Kazançları hesapla Game.CalculateGains();
- Ascend zamanlayıcıyı değiştir Game.AscendTimer=<time>;
- Fare işaretçisini değiştir Game.mousePointer=0;
- Sütünüzü değiştirinGame.Milk = <amount>;
- Süt ilerlemenizi değiştirme Game.milkProgress = <milk amount>;
- Mouseunuzun saniyedeki kurabiye miktarını değiştirin Game.computedMouseCps=<mouse cookies per second amount>;
- X# satın alma tutarınızı değiştirin Game.buyBulk=<1/10/100>;
- Kullanıcı başarısı olup olmadığını kontrol edin Game.Has('<achievement name>');
- İşlem fare Cps Game.computedMouseCps;
- Hata ayıklama prestijiGame.DebuggingPrestige=false;
- Hata ayıklama yükseltmeleri CPS Game.DebugUpgradeCpS();
- +10 topak altınGame.gainLumps(<amount of lumps>);
- 1k kurabiye al Game.cookies/=1000;Game.cookiesEarned/=1000;
- Tüm hata ayıklamasını al Game.GetAllDebugs();
- Tüm yükseltmeleri al Game.SetAllUpgrade(1);
- Oyunu sıfırlama Game.HardReset(2);
- Yerel kaydetmeyi yükle Game.LoadSave(local);