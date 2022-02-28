İlk olarak 2013'te ücretsiz olarak piyasaya sürülen tarayıcı oyunu geçtiğimiz aylarda Steam platformuna ücretli olarak geldi. Ancak, isteyenler hala tarayıcıdan Cookie Clicker'ı ücretsiz oynayabilir. Mouse kalitenizi ölçmek veya mouse tuşunuzu bozmak istiyorsanız tam sizlik bir oyundur. Peki, Cookie Clicker hileleri neler? İşte detayar…

Mouse ile ekrana tıklayarak kurabiye kazanıyorsunuz. Tabi ki bir yerden sonra kazandığınız kurabiyeler ile geliştirmeler yaparak kendi kendine kurabiye üretmesini sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak ise ekrana tıklayarak da kazanmaya devam edebilirsiniz. İlk başta her tıklayışınızda 1 kurabiye kazanırken uzun bir süre sonra her tıklayışınızda milyarlarca kurabiye kazanabildiğiniz bir oyun.

Peki, bu hızlı tıklama oyununun hileleri neler? Cookie Clicker hileleri 2022! İşte hileler…

COOKIE CLICKER HİLE NASIL YAPILIR?

İlk önce hile yapabilmeniz için oyunu tarayıcıda oynamanız gerekmektedir, Steam'de geçerli olmaz.

Tarayıcıda oyunu açıktan sonra F12 tuşuna basarak "Console" panelini açınız veya Ctrl + Shift + J tuşuna basınız.

Açılan Console sekmesine aşağıdaki hile kodlarını giriniz.

Artık Cookie Clicker'da hile yapabilirsiniz.

COOKIE CLICKER HİLELERİ 2022