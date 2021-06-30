Control'ün kod adı Condor olan Multiplayer oyunu duyuruldu
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Control'ün kod adı Condor olan Multiplayer oyunu duyuruldu

Control'ün kod adı Condor olan Multiplayer oyunu duyuruldu
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Remedy Entertainment'ın yapıtlarında Condor kod adlı, Control evreni (ve ilişkisine göre Alan Wake) ile bazı ilişkilerde yer alacak olan, yaklaşmakta olan bir PvE oyunu var.

Remedy Entertainment'ın yapıtlarında Condor kod adlı, Control evreni (ve ilişkisine göre Alan Wake) ile bazı ilişkilerde yer alacak olan, yaklaşmakta olan bir PvE oyunu var.

Control

Yaklaşan 4 oyunculu kooperatif PvE başlığı Condor kod adına sahip ve Remedy'nin tescilli Northlight motoru üzerine inşa edilecek. Remedy tarafından yakın zamanda imzalanan anlaşmada, 505 Games, bu çok oyunculu projeden elde edilen gelecekteki net gelirlerin yanı sıra geliştirme ve pazarlama yatırımlarını da paylaşacak (ilk geliştirme bütçesi 25 milyon Euro).

Remedy Entertainment'ın yaklaşmakta olan Condor projesi şu anda PlayStation 5, Xbox Series S|X ve PC platformları üzerinde çalışmakta olan yeni nesil özel bir oyun olarak duyurulmaktadır.

Northlight oyun motoru, Control ve Quantum Break'ten yaklaşmakta olan CrossFire X Story Mode'a kadar Remedy Entertainment'ın yazılım serisinin bel kemiği olmaya devam ediyor.

Buna ek olarak, 505 Games ve Remedy Entertainment, gelecekte daha ayrıntılı olarak kararlaştırılacak olan daha büyük bütçeli bir Control oyunuyla Control serisini daha da genişletmek için üst düzey işbirliği şartlarını belirledi.

Control ile ilgili ikinci, isimsiz bir oyun geliyor, ancak şu anda ayrıntılar az. Bunun Epic Games ile işbirliği içinde geliştirildiği söylenen AAA oyunlarıyla mı yoksa ekip için yepyeni bir şeyle mi ilgili olduğu hala bilinmeyen bir şey ancak ilerleyen zamanlarda oyunla ilgili daha fazla bilgiyi mutlaka öğreneceğiz.

Kaynak: Turkmmo

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