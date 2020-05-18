Control'un AWE İçeriği, Alan Wake'teki Olayları Açıklayacak
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Control'un AWE İçeriği, Alan Wake'teki Olayları Açıklayacak

Control'un AWE içeriğiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Verilen yeni detaylara göre ikinci genişletme paketi, Alan Wake oyunundaki olaylara açıklık getirecek.

Control'un AWE İçeriği, Alan Wake'teki Olayları Açıklayacak
18.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:47

Control'un AWE içeriğiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Verilen yeni detaylara göre ikinci genişletme paketi, Alan Wake oyunundaki olaylara açıklık getirecek.

Remedy Entertainment, son eseri Control oyununu geçtiğimiz yılın Ağustos ayı içerisinde PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunmuştu. Gizemli atmosferi ile kimi zaman korkutmayı başaran Control, aksiyon dolu oynanışı ile genel olarak beğenilmişti.

Finlandiya menşeli stüdyonun oyun ile işi henüz bitmiş değil. Çıkışı öncesinde yapılan Season Pass duyurusu ile iki büyük genişletme paketinin yayınlanacağını öğrenmiştik. Bu genişletme paketlerinden ilki olan The Foundation, Mart ayının ortalarında yayınlanmıştı. Şimdi ise sırada AWE var.

AWE için şimdilik bir çıkış tarihi verilmiş değil. Ancak Eylül ayı içerisinde Control için açıklanan 2019 - 2020 içerik yol haritasında bu yılın ortalarında yayınlanacağını öğrenmiştik. Dahası ise içerik yol haritasında, ikinci genişletme paketinin ön-izleme resminde Alan Wake ile ilgili bir şeyler görmüştük ve Control ile Alan Wake evrenlerinin kesişeceğinden emin olmuştuk.

AWE içeriğinde Control ile Alan Wake evrenleri kesişecek

Game Informer sitesi, yakın bir zaman önce Yaratıcı Yönetmen Sam Lake ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında da AWE ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Lake tarafından söylenene göre, bu genişletme paketinde Federal Bureau of Control'un Bright Falls kasabasında yaşananlar ile ilgili olarak yaptığı araştırma hakkında daha fazla şey öğrenecek ve mevcut durumda ne kadar aşama kaydettiklerini görebileceğiz. Haliyle Alan Wake oyununda yaşananlara da açıklık getirilmiş olacak.

Muhtemelen AWE bizi tatil kasabasına götürmeyecek ama Alan ağabeyimizin başına bela olan Taken isimli düşmanları Oldest House binasına davet edecek. Bunu elbette genişletme paketi ile ilgili tüm detaylar paylaşıldığında daha iyi öğreneceğiz ama bir şekilde Bright Falls kasabasına gitsek ve orayı bir de Northlight Engine ile görsek hiç fena olmazdı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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